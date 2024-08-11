انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا خلال تعاملات اليوم الاحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 340 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.