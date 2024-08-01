ارتفاع المكرونة وتراجع الجمبري بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع المكرونة وتراجع الجمبري بسوق العبور اليوم ا

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، و السبيط والكالماري خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر الجمبري الصغير بحسب بيانات بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و 62 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و 440 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 190 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 340 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.