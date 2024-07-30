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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات الثلاثاء

11:04 ص الثلاثاء 30 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الثلاثاء للانخفاض مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 12 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2793 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3258 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3723 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26064 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2390 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع بنسبة 0.26%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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