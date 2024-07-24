بعد ارتفاعه.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2193 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2820 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3290 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3760 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2424 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة 0.59%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.