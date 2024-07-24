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تراجع البلطي وزيادة المكرونة في سوق العبور اليوم الأربعاء

12:12 م الأربعاء 24 يوليه 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار سمك البلطي، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بينما ارتفع سعر المكرونة السويسي و السبيط والكالماري، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و 62 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و 420 جنيه، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها، بزيادة 25 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 و 330 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و 95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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