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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 22 يوليو

03:44 م الإثنين 22 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3695جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3747 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3279 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2810 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26229 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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