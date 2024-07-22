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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الدواجن والذهب يعوض خسائره

02:48 م الإثنين 22 يوليو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت - أمنية عاصم:

تراجعت أسعار اللحوم، والدواجن، وكرتونة البيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع أسعار الحديد والأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض السبيط والجمبرى .. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع اللحوم والدواجن والزيت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن الذهب أسعار اللحوم
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تراجع اللحوم والدواجن والزيت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

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