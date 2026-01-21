إعلان

إيرادات قناة السويس ترتفع 12.4% خلال الربع الأول من 2025-2026

كتب : منال المصري

07:37 م 21/01/2026

قناة السويس

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنحو 12.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي من العام الحالي إلى نحو 1.05 مليار دولار، بحسب تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من 2025-2026 الصادر للبنك المركزي المصري اليوم.

جاء ذلك بفضل ارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 138.1 مليون طن، وزيادة عدد السفن العابرة 2.5% لتسجل نحو3.3 ألف سفينة.

تسببت إضطرابات البحر الأحمر في ضرب إيرادات قناة السويس خلال آخر عامين وتراجعها بنحو 60% بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على بضائع الشحن للضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد وقف الهجمات أعلنت سفينة ميرسك قبل أسبوع أول عودة هيكلية لها إلى طريق عبور قناة السويس بعد تحسن الاستقرار في البحر الأحمر.

تُعد ميرسك ثاني أكبر شركة شحن في العالم، ووفقًا لهيئة قناة السويس، أجرت شركة CMA CGM (ثالث أكبر شركة شحن) رحلات تجريبية عبر القناة في ديسمبر 2025.

