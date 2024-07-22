إعلان

BBC

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الإثنين 22 يوليو 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع):155.21 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.44 جنيه، بتراجع 8.59 جنيه.ض

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستقبل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة لمناقشة عدد من الملفات

إعلان

إعلان

* "جريمة".. حسام موافي يحذر من قياس الضغط في الصيدلية - اعرف السر
* مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام