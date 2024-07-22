تراجع اللحوم والدواجن والزيت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار كلا من الفول و الدقيق والزيت والمكرونة واللحوم والدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كلا من الأرز والسكر والجبن الأبيض والرومي واللبن السائب وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.63 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

كيلو الفول المعبأ 53.94 جنيه، بتراجع 5.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.64 جنيه، بتراجع 2.97 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 79.97 جنيه، بتراجع 17.35 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.55 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.6 جنيه، بتراجع 28 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.64 جنيه، بتراجع 1.61 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.67 جنيه، بتراجع 16.49 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 386.63 جنيه، بتراجع 16.62 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.84 جنيه، بتراجع 4.06 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.58 جنيه، بزيادة 85 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.82 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 138.65 جنيه، بزيادة 21.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.88 جنيه، بزيادة 10.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.21 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 93.17 جنيه، بتراجع 19.17 جنيه.