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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 18 يوليو

03:15 م الخميس 18 يوليو 2024

سعر الذهب

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كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3757 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3806 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3330 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2855 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26642 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية عيار 24
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مصدر: تغطية الطرح الخاص لشركة "أكت فاينانشال" 20 مرة

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