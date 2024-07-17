وزيرة التضامن تشجع أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج " تحويشة" الرقمي

كتبت- دينا خالد:

قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم العمل على تشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة.

وذكرت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء من الوزارة، سيحدث ذلك دون إخراجهم من البرنامج حيث سيستمرون في الحصول علي مساعدات تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" التابع للوزارة، وفريق برنامج برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.



وأوضحت أن برنامج "تحويشة" يهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية بالإضافة إلى رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية.



وأشارت إلى أن برنامج "تحويشة" يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية التي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق وبالتالي أصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع.

وقام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني، حسب الوزيرة.



وتابعت أنه كل سيدة تشارك بمجموعات الإدخار بطاقة المدفوعات "ميزة"، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات في مجموعات الإدخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الإدخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض ومن خلال الأموال التي يتم إدخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقًا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.