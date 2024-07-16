وزير المالية: نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنهم يعملون على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مستهدفين إرساء دعائم مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، يعود مردوده التنموي بسرعة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف كجوك، فى مداخلته خلال جلسة نقاشية بمنتدى مصر للتعدين اليوم، وفق بيان من الوزارة، أنهم يتشاركون مع مجتمع الأعمال المخاطر والمكاسب، مستهدفا تحقيق الربحية للمستثمرين والعوائد الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن كل الأفكار مطروحة للنقاش داخل الحكومة لتحفيز الاستثمار، ولم يبدوا من الصفر بل يبنوا على ما تحقق.

وأشار الوزير، إلى أنهم يعملون على تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا، حيث الدولة يمكن أن تمنح عددًا من الحوافز المجزية للمستثمرين.

وأوضح أنهم يستهدفون توفير مساحة أكبر فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص كي يستثمر وينتج ويشارك في التنمية وخلق فرص العمل.

وأضاف كجوك، أنهم يستهدفون بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، وخفض معدل الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتسق مع ما تستهدفه الدولة من استدامة تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.