هبوط جماعي لمؤشرات البورصةبنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.87% عند 28240 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34 % وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 7.6 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 17.1 مليون جنيه.