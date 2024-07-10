ارتفاع البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء (موقع وسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما هبط سعر كيلو الجمبري، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65و 67جنيها. بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 220 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها، بزيادة 10 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 330 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.