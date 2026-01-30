إعلان

بعد خسارة تجاوزت الـ 500 جنيه.. هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟ الشعبة تجيب

كتب : دينا خالد

04:57 م 30/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت - دينا خالد:

توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عودة أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار البوم هو عمليات جني أرباح.

وأوضح ميلاد "لمصراوي" أن الأسباب التي دفعت الذهب للارتفاع مؤخرًا لا تزال قائمة، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار العالمي، وتبني رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد سياسات خفض الفائدة، وهو ما يبقي الذهب في مسار صاعد.

وأشار إلى أن التذبذب الحالي في الأسعار ما هو إلا انعكاس للتحركات العالمية في سعر الأوقية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.14%، ليصل إلى نحو 5098 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، "والأونصة تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24".

وخلال تعاملات اليوم، فقد الذهب العالمي نحو 91 دولارًا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر الأونصة حينها 5189 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى مستواه الحالي البالغ 5098 دولارًا للأونصة.

وهبط سعر الذهب في مصر بنحو 520 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مسجلا نحو 6990 جنيه مقابل 7510 جنيه خلال تعاملات أمس.

ويرى ميلاد، أن كل انخفاض في الأسعار هو فرصة جيدة للشراء، مستبعدا حدوث أي تراجعات حادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن "كل دواعي الارتفاع ما زالت موجودة، وبالتالي من الصعب الحديث عن انخفاضات حادة في الوقت الحالي".

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال حديثه مع "مصراوي"، قائلا: إن سعر الذهب قد يعود مجددًا لتحقيق أرقام قياسية، على الرغم التراجعات الحالية.

وأشار نجيب، إلى أن اتجاه السوق العالمي خلال عام 2026 لا يزال صعوديًا، ما يدعم احتمالات العودة إلى مستويات جديدة خلال العام.

اقرأ أيضًا:

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تفقد قمتها وتخسر 500 جنيه

عيار 21 تحت مستوى 7 آلاف.. والجنيه الذهب يخسر أكثر من 4 آلاف حتى الآن

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني ميلاد شعبة الذهب أسعار الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
أخبار البنوك

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
أبل تطلق ميزة أمنية جديدة للحد من تتبع مواقع المستخدمين
أخبار و تقارير

أبل تطلق ميزة أمنية جديدة للحد من تتبع مواقع المستخدمين
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
اقتصاد

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة
رياضة عربية وعالمية

أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة
25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟