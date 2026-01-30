كتبت - دينا خالد:

توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عودة أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار البوم هو عمليات جني أرباح.

وأوضح ميلاد "لمصراوي" أن الأسباب التي دفعت الذهب للارتفاع مؤخرًا لا تزال قائمة، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار العالمي، وتبني رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد سياسات خفض الفائدة، وهو ما يبقي الذهب في مسار صاعد.

وأشار إلى أن التذبذب الحالي في الأسعار ما هو إلا انعكاس للتحركات العالمية في سعر الأوقية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.14%، ليصل إلى نحو 5098 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، "والأونصة تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24".

وخلال تعاملات اليوم، فقد الذهب العالمي نحو 91 دولارًا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر الأونصة حينها 5189 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى مستواه الحالي البالغ 5098 دولارًا للأونصة.

وهبط سعر الذهب في مصر بنحو 520 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مسجلا نحو 6990 جنيه مقابل 7510 جنيه خلال تعاملات أمس.

ويرى ميلاد، أن كل انخفاض في الأسعار هو فرصة جيدة للشراء، مستبعدا حدوث أي تراجعات حادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن "كل دواعي الارتفاع ما زالت موجودة، وبالتالي من الصعب الحديث عن انخفاضات حادة في الوقت الحالي".

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال حديثه مع "مصراوي"، قائلا: إن سعر الذهب قد يعود مجددًا لتحقيق أرقام قياسية، على الرغم التراجعات الحالية.

وأشار نجيب، إلى أن اتجاه السوق العالمي خلال عام 2026 لا يزال صعوديًا، ما يدعم احتمالات العودة إلى مستويات جديدة خلال العام.

