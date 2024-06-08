"بشرى سارة".. التضامن تقرر صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" قبل العيد

كتبت- دينا خالد:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويشمل ذلك، حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بحسب بيان لوزارة التضامن اليوم السبت.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأوضحت القباج، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

وبلغ حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، نحو 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.