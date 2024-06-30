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72 جنيها لكيلو السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

12:03 م الأحد 30 يونيو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 و310 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سوق العبور سعر كيلو السمك البلطي
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