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خريطة الأسعار: تراجع الدواجن والبيض وارتفاع اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

01:56 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن، والبيض، والأرز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول، والمكرونة، والزيت، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الفول والمكرونة والزيت وتراجع الأرز اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات تراجعا بأسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار الدواجن البيض الأرز
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