تبدأ من 17 ألفا.. إقبال كبير على شراء التكييفات بعد انخفاض الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال وافي أبوسمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية تشهد في المرحلة الحالية انتعاشة كبيرة ورواجا في حركة البيع والشراء، حيث زاد الإقبال شراء المراوح والتكييفات بعد دخول موسم الصيف.

وأوضح وافي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة ساهمت في زيادة إقبال المستهلكين على شراء أجهزة التهوية والتكييف.

وبحسب أبو سمره، تتراوح أسعار المرواح باختلاف الحجم والماركة، بين 750 إلى 2000 جنبه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما مروحة الحائط فيبدأ سعرها من 600 إلى 1800 جنيه.

وتابع أبو سمره، أن أسعار التكييفات الـ 1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه.

وأضاف وافي أن سعر التكييف "الانفرتر" يتراوح ما بين 23 و27 ألف جنيه.

وبحسب أبو سمره، يتداول سعر التكييف الـ2.25 حصان (البارد فقط) بين 27 و33 ألف جنيه، و"الانفرتر" من 33 إلى37 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار التكييفات الـ3 حصان فتتراوح من 37 الى 43 ألف جنيه، "والانفرتر" ما بين 43 إلى 49 الف جنيه.

وأكد أبو سمره، أن هناك وفرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة ودخول كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام اللازمة للتصنيع، ما أسهم في زيادة الكمية المنتجة في السوق.

وأشار أبو سمره، إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية كانت قد شهدت ارتفاعات بسبب أزمة نقص الدولار، وهو ما أسهم في تسعيرها بأسعار متباينة، لكن بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، وتوافر الدولار في البنوك تراجعت الأسعار بنسبة 35% حتى الآن.