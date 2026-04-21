ما مصير أسعار الفضة الفترة المقبلة وسط التوترات الجيوسياسية؟

تواصل أسعار الفضة تحركاتها المتذبذبة عالميا ومحليا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسة النقدية العالمية، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول ما مصير أسعار الفضة الفترة المقبلة؟

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، لـ "مصراوي"، إن أسعار الفضة قد تشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضا طفيفا أو استقرارا نسبيا في حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأوضح ميشيل أن الفضة عادة ما تستفيد من التوترات الجيوسياسية، ولكن ارتباطها القوي بالقطاع الصناعي يجعلها أكثر تأثرا بحالة الركود الصناعي الحالية مما أدى إلى تراجع الطلب عليها وبالتالي الضغط على أسعارها.

وتوقع أنه في حال انتهاء الحرب وعودة النشاط الصناعي ستشهد الفضة ارتفاعا جديدا نتيجة زيادة الطلب، مرجحا أن يصل سعر الأوقية عالميا إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار..

وعالميا، تراجع سعر الفضة بنسبة 2.02% خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 78.11 دولارا للأونصة، وفقا لآخر تحديثات بيانات بلومبرج.

وفي السوق المحلي، سجلت أسعار الفضة في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم وأمس متأثرة بالهبوط العالمي وحالة الترقب في الأسواق، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 1.66% من 132.06 جنيها إلى 129.87 جنيها، وفقا لتقرير مركز الملاذ الآمن.

كما سجلت الفضة 129.87 جنيها لعيار 999، و120.25 جنيها لعيار 925، و104 جنيهات لعيار 800، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 962 جنيها، وسجلت الأوقية عالميا نحو 78.93 دولارا في ظل تراجع ملحوظ في حركة الشراء بالسوق المحلي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يأتي رغم استمرار تحديات نقص المعروض عالميا، ولكن التأثير الأكبر جاء من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية مما زاد من الضغوط على أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الانخفاض الحالي لا يعكس ضعفا في الأساسيات وإنما يمثل استجابة مؤقتة لعوامل ضاغطة، أبرزها استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات في منطقة الخليج.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب على المدى القصير مع تحرك الأسعار العالمية في نطاق دعم بين 78 و79 دولارا للأونصة، ومقاومة بين 81 و82 دولارا، بينما يظل الاتجاه المستقبلي مرهونا بتراجع أسعار النفط، أو بدء خفض الفائدة الأمريكية، أو حدوث تهدئة في التوترات الجيوسياسية، بحسب مركز الملاذ الآمن.

