رغم أن أسواق الطاقة والمال ظلت لعقود تفسر عبر معادلات العرض والطلب، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى تحول أعمق في آليات التسعير، حيث لم تعد البيانات الفعلية وحدها هي المحرك الرئيسي للأسعار، بل باتت التصريحات السياسية والسرديات الإعلامية عنصرًا حاسمًا في تشكيل اتجاهات السوق.

فبدلًا من انتظار مؤشرات الإنتاج أو المخزون، أصبحت الأسواق تتحرك استباقيًا وفقًا لما "قد يحدث" استنادًا إلى خطاب أو تلميح، بما يعكس انتقالًا من اقتصاد تحكمه الوقائع إلى اقتصاد تقوده التوقعات.

هذا التحول لا يعكس فقط تغيرًا في سلوك المستثمرين، بل يكشف عن مرحلة جديدة تتداخل فيها العوامل النفسية مع القرارات الاقتصادية، لتصبح "الكلمة" أداة تسعير موازية وربما متفوقة على أدوات السوق التقليدية.

من العرض والطلب إلى "اقتصاد السرديات"

في هذا السياق، يوضح تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، الصادر تحت عنوان "قيد التدمير"، أن العالم يشهد تحولًا من نظام اقتصادي قائم على القواعد إلى نموذج تحكمه السرديات السياسية.

فبحسب التقرير، بلغ مؤشر "عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية" مستويات قياسية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يعكس أن الأسواق لم تعد تتفاعل فقط مع القرارات، بل مع احتمالاتها وتفسيراتها.

ويعزز هذا الطرح ما نقلته ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، التي وصفت حالة "عدم اليقين الناتجة عن التصريحات" بأنها تمثل "أعلى تعريفة جمركية على الإطلاق"، في إشارة إلى أن تكلفة الخوف في الأسواق تجاوزت بالفعل تكلفة السياسات الفعلية.

الأسواق بين "تفسير النوايا" وشلل التوقعات

ضمن هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن التذبذب في الخطاب السياسي الأمريكي بين التطمين والتهديد خلق حالة من "شلل التوقعات" لدى المستثمرين، خاصة في أوروبا، حيث لم يعد القرار الاستثماري يعتمد على استقرار التحالفات، بل على قراءة النوايا اللحظية للقادة.

هذا التحول يعكس انتقال الأسواق من تحليل البيانات إلى تفسير الخطاب، حيث أصبحت تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الدفاعية تتحرك استجابة لجملة أو تصريح، وهو ما يضع الأسواق في حالة “رد فعل دائم” بدلًا من التوازن المستقر.

تأثير التصريحات الفورية

ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، موضحًا أن سرعة إطلاق التصريحات تمنح صناع القرار "تفوقًا نفسيًا" على الأسواق، إذ تدخل هذه الأخيرة في حالة استجابة فورية للسرديات السياسية.

هذا التأثير النفسي يفسر التقلبات الحادة في أسعار الصرف وأسهم التكنولوجيا، حتى قبل ترجمة هذه التصريحات إلى قرارات تنفيذية، بما يعكس أن السوق بات يسعر الخطاب قبل الحدث.

يتجلى هذا التحول بوضوح في سوق النفط، حيث أظهر تقرير نشرته دولوريس كاتانيتش بالتعاون مع وكالة أسوشيتد برس أن أسعار الخام قفزت بنسبة 11.5% فور انتهاء خطاب للرئيس الأمريكي، مدفوعة بلهجة تصعيدية تضمنت تهديدات مباشرة.

هذا الارتفاع لم يكن نتيجة نقص في الإمدادات، بل انعكاسًا مباشرًا لنبرة الخطاب، بما يؤكد أن "لهجة التصريح" أصبحت عاملًا مؤثرًا في التسعير.

وفي المقابل، لم تتأثر الأسواق فقط بما قيل، بل أيضًا بما لم يقال؛ إذ تراجعت الأسهم العالمية نتيجة غياب رؤية واضحة لوقف التصعيد، وهو ما يبرز دور “الفراغ المعلوماتي” كعامل ضغط إضافي على الأسواق.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي (أبريل 2026) إلى أن الأسواق باتت تعيش حالة "حساسية مفرطة" تجاه التوقعات، حيث يمكن لتصريح واحد أن يدفع الأسعار للارتفاع قبل حدوث أي تغير فعلي في الإمدادات.

كما يوضح أن مجرد توقع عدم الاستقرار يؤدي إلى زيادة "علاوات المخاطر" واندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في تحركات تقودها المخاوف المستقبلية أكثر من الواقع الحالي.

ويؤكد التقرير أن "التواصل القوي والواضح" من البنوك المركزية أصبح أداة رئيسية لتهدئة الأسواق، ما يعكس أن الكلمة الرسمية باتت تضاهي في تأثيرها أدوات السياسة النقدية التقليدية.

اقرأ أيضًا: بعد تقلبات هرمز.. إلى أين تتجه أسعار النفط في المدى القريب؟

الإعلام والتقارير.. محفزات خفية للسوق

ويمتد هذا التأثير إلى وسائل الإعلام والتقارير الاقتصادية، حيث أدى تقرير صحفي لـ "نيويورك تايمز" إلى تراجع أسعار الغاز بنسبة 12% بمجرد الإشارة إلى احتمال تهدئة الصراع، رغم عدم تغير الواقع على الأرض.

كما تلعب توقعات المؤسسات المالية الكبرى، مثل جولدمان ساكس، دورًا محوريًا في توجيه السوق، إذ تدفع المستثمرين لتعديل مراكزهم بناءً على “سيناريوهات افتراضية” تتحول لاحقًا إلى واقع سعري.

الأسواق تسعر التصريحات لا الحقائق

في هذا السياق، يقول الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين، إن تذبذب أسعار النفط خلال فترة التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران يرجع بالأساس إلى تأثير التصريحات على مؤشرات السوق، بعيدًا عن العوامل التقليدية للعرض والطلب.

ويوضح عرفات لـ"مصراوي" أن الأسعار تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا خلال اليوم الواحد، مدفوعة بالبيانات والتصريحات المرتبطة بالأسواق وحالة التوترات الجيوسياسية.

ويشير إلى أنه عقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز تراجعت أسعار النفط بنحو 11%، قبل أن تعاود الارتفاع بعد ساعات قليلة مع إغلاق المضيق مجددًا، وهو ما يعكس اعتماد الأسواق بشكل كبير على التصريحات والأخبار أكثر من اعتمادها على أساسيات العرض والطلب.

وأكد أن هذا الوضع يجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار خلال الفترة الحالية.

من جانبه، يؤكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي لـ"مصراوي"، أن الأسعار الحالية لا تعكس الواقع الاقتصادي، بل تمثل "أسعار مضاربات" قائمة على التفاعل مع التصريحات، لافتًا إلى أن الأسواق باتت تعتمد على "المضاربة الإعلامية" أكثر من المؤشرات الفعلية، وهو ما يطيل أمد عدم الاستقرار.

ويعزز تقرير وكالة "رويترز" هذا الاتجاه، كاشفًا عن تحول أكثر حدة في ديناميكيات السوق، حيث لم تعد التصريحات السياسية تؤثر فقط بعد صدورها، بل أصبحت محل مراهنة مسبقة تقود حركة الأسعار.

فبحسب التقرير، كان منشور واحد للرئيس الأمريكي كافيًا لخفض أسعار النفط بنحو 15% خلال لحظات، بينما شهدت الأسواق واقعة أكثر دلالة حين هبط خام "برنت" من 112 إلى 99 دولارًا في غضون 60 ثانية فقط عقب إعلان تأجيل هجمات عسكرية، في مشهد يعكس استجابة فورية مبرمجة للنوايا السياسية.

ولا يتوقف الأمر عند رد الفعل، إذ ظهرت منصات تراهن على "التصريح قبل صدوره"، حيث تحولت التوقعات السياسية إلى أصول مالية قائمة بذاتها، تحقق أرباحًا ضخمة بمجرد تحقق السيناريو المتوقع.

وفي موازاة ذلك، يشير التقرير إلى أن المتداولين باتوا يتجاهلون بيانات تقليدية مثل التضخم لصالح متابعة الإشارات السياسية، ما يعكس تحييدًا متزايدًا للمؤشرات الاقتصادية أمام "الحدث السياسي المتوقع".

كما تثير دقة توقيت هذه التحركات تساؤلات حول عدالة السوق، في ظل انتقال الميزة التنافسية من تحليل البيانات المتاحة إلى السبق في معرفة مضمون التصريحات، بما يعيد تعريف مفهوم كفاءة الأسواق في عصر تتحكم فيه الكلمة بقدر ما تتحكم فيه الوقائع.

ويضيف النحاس أن هذه الممارسات تحمل دلالات اقتصادية واسعة، إذ تشير إلى تداخل مباشر بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على الأسواق العالمية في أسعار النفط والعملات والأسهم، ويخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة على الصعيد العالمي ويعزز سياسات الضغط الجيوسياسي من خلال الطاقة والتجارة والتمويل.

كما يشير إلى أن توقيت التصريحات قد يستخدم بشكل استراتيجي للتأثير على الأسواق، خاصة في ظل حساسية المتعاملين لأي إشارة سياسية، ما يفتح الباب أمام توجيه الأسواق عبر الخطاب.

ويوضح أن أسواق الطاقة أصبحت شديدة التأثر بالتسريبات والتصريحات، حيث يمكن لتصريح واحد أن يدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض بشكل فوري، حتى دون حدوث أي تغير مادي في السوق.

تتلاقى هذه القراءات لتؤكد أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة لم تعد فيها محكومة فقط بعوامل العرض والطلب، بل أصبحت ساحة لتفاعل معقد بين السياسة والإعلام والتوقعات النفسية.

فعلاوة المخاطر لم تعد ناتجة عن نقص الإمدادات، بل عن احتمالاته، ولم تعد الأسعار تعكس الواقع، بل تصورات المستثمرين عنه.

وفي ظل هذا التحول، لم يعد السؤال متعلقًا بكمية النفط أو حجم الإنتاج، بل بمدى تأثير التصريحات على توقعات السوق، ما يعكس انتقال الاقتصاد العالمي إلى مرحلة تصبح فيها "الكلمة" أداة تسعير لا تقل تأثيرًا عن البرميل نفسه.

اقرأ أيضًا: ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي