عادت أسواق النفط العالمية إلى الارتفاع الحاد، مدفوعة بتصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد الشكوك حول مصير مفاوضات وقف الحرب، وهو ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات ودفع الأسعار للاقتراب من مستويات 100 دولار للبرميل مجددًا.

أسعار النفط تقفز مع تصاعد المخاطر

ارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.68% ليسجل 99.95 دولار للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه ويستقر عند 98.26 دولار بزيادة 2.91%.

كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.59% مسجلًا 91.42 دولار، ثم استقر عند 89.41 دولار بارتفاع 2.28%، في إشارة إلى استمرار حساسية الأسواق لأي تطورات جيوسياسية في المنطقة.

تعثر المفاوضات يضغط على الأسواق

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بتعليق زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى إسلام آباد، على خلفية عدم تأكيد إيران مشاركتها في مفاوضات وقف الحرب، وذلك مع اقتراب انتهاء هدنة استمرت أسبوعين.

ويرتبط هذا التعليق بتصاعد التوترات، التي تشمل استمرار الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، إلى جانب رفض طهران للشروط المطروحة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وفي تطور لافت، أعلنت إيران أنها لم تحسم بعد قرارها بشأن حضور محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من قيام القوات الأمريكية بالصعود على متن ناقلة نفط إيرانية ضخمة، قبيل انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بالخليج.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي إن بي سي" عن أمله في التوصل إلى "صفقة عظيمة" تنهي الحرب، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم رغبته في تمديد وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الجيش الأمريكي "مستعد للتحرك" في حال فشل المفاوضات.

وكان من المقرر أن يرأس جيه دي فانس الوفد الأمريكي إلى إسلام آباد، حيث جرى إغلاق وسط المدينة وإخلاء أحد الفنادق الكبرى استعدادًا لاستضافة المحادثات، إلا أن مسؤولًا في البيت الأبيض أوضح أن فانس سيشارك بدلًا من ذلك في اجتماعات إضافية داخل واشنطن.