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"عبور لاند" تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ 350 مليون جنيه خلال 2024

12:53 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

مصنع عبور لاند

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كتبت- شيرين صلاح:

تستهدف شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة لا تقل عن 350 مليون جنيه خلال 2024، لتوسيع نطاقات إنتاج الألبان وإنشاء مصنع جديد للجبن المطبوخ، وفق إفصاح للشركة مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

وتستكمل عبور لاند خطة مشروع إنشاء مزرعة للثروة الحيوانية لتربية ألفي رأس من الماشية الحلاب على مساحة 44 فدانا بإجمالي استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، حسب الإفصاح.

وتبدأ المرحلة الأولى بتربية ألف رأس وستصل الطاقة الإنتاجية بعد اكتمال مشروع إلى 100 طن من الألبان يوميا من خلال 6 عنابر.

وتسعى الشركة إلى مضاعفة عائداتها من الصادرات إلى 40 مليون دولار خلال العام الجاري، وفق الإفصاح.

وتأسست عبور لاند عام 1995، وتم إدراجها بالبورصة المصرية عام 2026، وتعمل في إنتاج وتجهيز وتعبئة وتغليف الجبن الأبيض والحليب ومنتجات الألبان.

عبور لاند استثمارات إنتاج الألبان
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