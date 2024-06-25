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BBC

5 جنيهات تراجعا بأسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:24 ص الثلاثاء 25 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت: أمنية عاصم

تباينت تحركات أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.74 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 165.44 جنيه، بتراجع 5.06 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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