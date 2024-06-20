سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر جرام الذهب مع حلول التعاملات المسائية اليوم ابخميس، عند نفس مستويات منتصف التعاملات دون تغيير، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام قد ارتفع 10 جنيهات بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 14 سجلت 2093 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 ظل عند 2691 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 استقر عند 3140 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25120 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

فيما صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2356 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الخميس، مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.21 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب