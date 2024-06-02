أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات.

البطاطس بين 6 جنيهات و17 جنيها.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و13جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و9 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 15 و30 جنيها.