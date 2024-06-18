ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية في ثالث أيام العيد

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات مع بداية التعاملات الصباحية في ثالث أيام عيد الأضحى مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

- ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2090 جنيها للجرام.

- صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام.

- وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

- ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2319 دولارا للأونصة، ( هي تعادل الأوقية من جرام عيار 24)، بزيادة 0.03% ،في الساعات الأولى من بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب