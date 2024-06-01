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مع قرب عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد صرف رواتب شهر يونيو من الـ ATM

10:36 ص السبت 01 يونيو 2024

صرف مرتبات - أرشيفية

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كتبت- منال المصري:

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو الجاري بشكل مبكر عن الشهور العادية بمناسبة قرب عيد الأضحى وبهدف التسهيل على الموظفين العاملين بالدولة في صرف رواتبهم لشراء مستلزمات العيد.

وقالت وزارة المالية في بيان سابق لها، أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024 وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٩ يونيو 2024.

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بحسب خيري.

صرف مرتبات شهر يونيو عيد الأضحى شريف خيري وزارة المالية ماكينات الصراف الآلي
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