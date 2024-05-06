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"حديد عز" يتخطى 41 ألف جنيه للطن اليوم الاثنين (موقع رسمي)

01:49 م الإثنين 06 مايو 2024

حديد عز

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40066 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41611 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2231 جنيها.

حديد عز أسعار الحديد الأسمنت
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