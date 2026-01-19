إعلان

لماذا انخفضت أسعار البيض بالأسواق؟ الشعبة توضح

كتب : دينا خالد

11:22 ص 19/01/2026

أسعار البيض

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار البيض انخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية، وتراجع سعر الكرتونة بقيمة بين 4 و5 جنيهات في المزرعة، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن أسعار البيض شهدت انخفاضا بالمزرعة ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 113 جنيها، مقابل 118 جنيها، وسجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيها، مقابل 124 جنيها في قبل التراجع.

وبحسب السيد، يتراوح سعر طبق البيض بالأسواق بين 125 و130 جنيها باختلاف المناطق.

وأرجع السيد، انخفاض سعر طبق البيض إلى تراجع الطلب على البيض، فضلا عن دخول المربيين دورات إنتاج جديدة وهو ما أدى لزيادة المعروض من البيض، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار.

ويرى السيد، أن استمرار انخفاض الأسعار لمستويات لا تحقق هوامش ربح عادلة يهدد بخروج صغار المربيين من المنظومة، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع فيما بعد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية

أسعار البيض عبد العزيز السيد غرفة القاهرة التجارية شعبة الدواجن

