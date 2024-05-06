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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

12:32 م الإثنين 06 مايو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

البسلة بين 20 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 12 و22 جنيها.

الفاكهة الخضروات سوق العبور الفاصوليا الباذنجان الكوسة
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