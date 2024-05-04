فيتش تتوقع تراجع إيرادات السياحة 6% وقناة السويس 19% بـ2024.. ما السبب؟

كتبت- منال المصري:

رجحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يمثل المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي خطرًا على إيرادات السياحة وقناة السويس خلال العام المالي الجاري 2023-2024 الذي سينتهي بنهاية يونيو المقبل.

وتوقعت في تقرير لها اليوم، انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 6% وتراجع إيرادات قناة السويس إلى 19% خلال العام المالي الجاري بسبب استمرار التواترات الجيوسياسة بالمنطقة.



وتسببت الهجمات من جماعة الحوثي في اليمن بالبحرالأحمر في تغيير سفن شحن عالمية وجهتها من المرور من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، بما تسبب في تراجع الإيرادات من بداية العام الجاري.



وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي في وقت سابق،ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 20.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 على أساس سنوي، مسجلة نحو 4.8 مليار دولار.

بينما ارتفع إجمالي إيرادات السياحة بنسبة 6.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي، مسجلة نحو 7.8 مليار دولار، وفق تقرير المركزي.

وبحسب تقرير وكالة فيتش، في حين أدت الضربات المباشرة الأخيرة بين إيران وإسرائيل إلى زيادة مخاطر التصعيد إلى ما هو أبعد من غزة، فإن الاحتواء السريع الواضح للتبادلات العسكرية يحد من احتمالات انتشارها بشكل أكبر.



