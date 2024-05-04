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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت

11:35 ص السبت 04 مايو 2024

أسعار السمك اليوم

تطبيق مصراوي

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كتب- أحمد والي:


استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.


أسعار السمك اليوم:


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 53 و 59 جنيها.


سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.


سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و420 جنيها.


سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و 220 جنيها.


سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 270 جنيها.



أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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