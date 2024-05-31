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ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

12:02 م الجمعة 31 مايو 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والفلفل الرومي والبسلة خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفض سعر الباذنجان البلدي والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 6 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 جنيهات و11جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و9 جنيهات.

البسلة بين 21 و27 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 15 و30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق العبور
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