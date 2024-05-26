ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والطماطم، والفاصوليا، والفلفل الحامي البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما هبط سعر كيلو الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 4.5 و12.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل بين 4.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 16و30 جنيها.