خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد والدواجن وتراجع اللحوم والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم، والزيت، والمسلى الصناعي، البيض البلدي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب بشكل طفيف بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع الفاصوليا والخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

تراجع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

زيادة جديدة بسعر "حديد عز" اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض البلدي تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار الزيت واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق ( موقع رسمي)