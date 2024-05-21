أسعار البيض البلدي تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.57 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 146.99 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.