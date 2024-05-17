5 جنيهات لكيلو الطماطم بسوق العبور اليوم الجمعة

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة،عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و22 جنيها.

الجوافة بين 12 و22 جنيها.