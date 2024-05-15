"حديد عز" يتراجع 600 جنيه للطن اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، كما هبط سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 40540.54 جنيه، بتراجع 351.35 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42191.67 جنيها، بتراجع 676.39 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2236.5 جنيها، بتراجع 36.28 جنيه.