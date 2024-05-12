12 جنيها لكيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و 5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 6 و12 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و 11 جنيها.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 جنيهات و 11 جنيها.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البسلة بين 20 و28 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و 5.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 16 و22 جنيها.

الجوافة بين 15 و35 جنيها.