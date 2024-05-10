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أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

11:28 ص الجمعة 10 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:
تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.8 جنيه، بزيادة 2.06 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 151.97 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض البيض البلدي
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