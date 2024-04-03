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BBC

تراجع وصل 1200 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

12:58 م الأربعاء 03 أبريل 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 46039.25 جنيه، بتراجع 1277.1جنيه.

سعر طن حديد عز: 48731.96 جنيه، بتراجع 660.86 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2350 جنيه، بزيادة 25 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

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