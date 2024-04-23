ارتفاع مخصصات سداد القروض 22% في العام المالي المقبل

القاهرة – مصراوي:

قدر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل مخصصات سداد أقساط القروض (التي تمثل أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها) بزيادة قيمتها 290.3 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.

وبلغت المخصصات للأقساط في العام المالي المقبل نحو 1,606 مليار جنيه مقابل 1,315 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2022-2024، بزيادة نحو 22.1%، وفق البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة.

وكانت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية قفزت خلال العام المالي الجاري مقابل 869.1 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2022-2023، و524.9 مليار جنيه في 2021-2022، و534.7 مليار جنيه في 2020-2021.