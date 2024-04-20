شعبة المخابز: تراجع جديد في الدقيق يخفض سعر الخبز السياحي

كتبت- شيرين صلاح:



أعلنت شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، عن انخفاضات جديدة بأسعار الدقيق، حيث تراجعت الأسعار لمستويات جديدة في الفترة الأخيرة وبعد توجيهات رئيس الوزراء، بحسب بيان من الشعبة اليوم السبت.



وقال خالد فكري سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، في البيان، أن سعر طن الدقيق "هرم"، انخفض 1500 جنيه، كما انخفضت أسعار الطن الدقيق المروة 1500 جنيه، وتراجع سعر طن الدقيق العالمية لـ 1500 جنيه.



وأضاف فكري، أن هناك انخفاضات آخري في أسعار طن الدقيق السياحي ماركت الهايل بلغت 1000 جنيه، وتراجع سعر طن الدقيق ماركت أمراء لـ 1000 جنيه، فيما انخفض سعر طن الدقيق ماركت التاج لـ 1000 جنيه أيضاً مطاحن أبن الخطاب.



وتوقع فكري أن تتراجع أسعار الدقيق في باقي المطاحن تباعًا من اليوم السبت.



وأضاف فكري، أن المخابز ستبدأ من الغد الأحد بتطبيق الأسعار الجديدة لأسعار العيش السياحي، وسط توقعات عن وصول معدلات الانخفاض لـ 35% في أسعار العيش السياحي.



وأكد فكري أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح لافتا الى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا.



وأكد فكري أنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72% ، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ 16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% الى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.



وتم الاتفاق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه ، و40 جراما بـ 75 قرشاً بدلا من 125 قرشا ، و25 جراما بـ 50 قرشاً بدلا من 75 قرشا ، وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه بدلا من 1.5 جنيه ، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه ، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا.