شعبة الدواجن: 95 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء بعد تطبيق مبادرة خفض الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت تراجعا اليوم الثلاثاء بعد مبادرة خفض أسعار السلع الذي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة تراجع إلى 85 جنيها اليوم الثلاثاء مقابل 89 جنيها أول أمس الأحد، لتباع في الأسواق للمستهلك بـ 95 جنيها.

وأوضح السيد، أن مربي الدواجن طبقوا مبادرة خفض أسعار السلع.

وكان علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية في بيان سابق من الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن أنه قد تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد للسلع وذلك لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.

ووفقا للبيان، جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتائج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وفقا لعز في البيان.