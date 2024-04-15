قفزة كبيرة لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 90 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2187 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2811 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3280 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3749 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 26240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2358 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الاثنين بزيادة 0.56%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب