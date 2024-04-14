وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن غدا

كتبت- منال المصري:

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من غد الإثنين، في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، التي تشهد نشاطا موسعا، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبحسب بيان الوزارة أن الوزير سيشارك أيضا في اجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين، وفى منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان "الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة.

وأوضح بيان الوزارة، أن معيط سيتحدث خلال الاجتماعات بصوت البلدان النامية والإفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي، لصالح تلك البلدان.

كما سيطرح الوزير الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وفق البيان.

وبحسب البيان أن الوزير سيشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصري التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كي يعمل في مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي.

إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها "الصحة والتعليم" من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ووفق ما أورده البيان، يتناول الوزير خلال الاجتماعات التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال 9 أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.

ومن المقرر أن يوضح الوزير أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، وفق البيان.

وطالب الوزير بضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.