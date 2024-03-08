توقعات بتراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف

القاهرة - مصراوي:

توقع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تراجع أسعار الأعلاف بعد تحرير سعر الجنيه.

ووفق ما قاله السيد، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف تراجعت 500 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي بسبب تحرير سعر الصرف.

وتوقع السيد، مزيد من التراجع في أسعار العلف عند استمرار تدبير البنوك للمستوردين، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار الدواجن.

وارتفعت أسعار الدولار في البنوك بنهاية الأسبوع بعد أن سمح البنك المركزي بخفض جديد لسعر الجنيه.