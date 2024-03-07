مستوى تاريخي.. سعر الذهب عالميا يقفز مع توقعات خفض الفيدرالي للفائدة

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب العالمي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2155 دولاراً للأونصة، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس.

وجاء ذلك بعد أن وصل إلى 2152.09 دولاراً للأونصة في وقت سابق من جلسة أمس الأربعاء.

ووفقا لرويترز، حصل الذهب على دعم إضافي مع انخفاض الدولار بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويعاني الذهب عندما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة عوائد الأصول المنافسة مثل السندات ويعزز الدولار، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، لكن في حال نقص الفائدة على الدولار يتجه المستثمرون للذهب كملاء آمن ما يجعل سعره في ارتفاع.